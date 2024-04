Attesi a Monza più di mille fedeli olgiatesi per il pellegrinaggio di San Gerardo

Il tradizionale pellegrinaggio a Monza, in segno di riconoscenza e devozione a San Gerardo, coinvolgerà più di mille pellegrini di Olgiate Comasco.

Giovedì 25 aprile, mantenendo fede al voto risalente al 1207, per la 817esima volta la parrocchia

olgiatese dei Santi Ippolito e Cassiano martiri, sarà in pellegrinaggio a Monza, nella chiesa dove è conservata l’urna di San Gerardo de’ Tintori. Il pellegrinaggio, quest’anno, vedrà la celebrazione conclusiva presieduta dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini.

I numeri del pellegrinaggio

I dati ufficiali registrati dalla parrocchia olgiatese nelle due giornate dedicate alle iscrizioni (sabato 20 e domenica 21 aprile) sono significativi. Ben 50 pellegrini si recheranno a Monza a piedi (ritrovo fissato alle 23.30 di mercoledì 24 aprile nella chiesa olgiatese di San Gerardo, per la benedizione prima della partenza). I pullman organizzati sono cinque, mentre i kit del pellegrino (pane e vino benedetti) sono 800. La presenza effettiva alla celebrazione con l’arcivescovo sarà di 1.200 persone circa.

Il 25 aprile messa presieduta dall'arcivescovo di Milano

Il ritrovo a Monza é previsto alla chiesa di San Biagio, dalla quale, alle 9, si snoderà la processione composta da rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Olgiate Comasco, dai sacerdoti don Flavio Crosta, don Francesco Orsi e don Alberto Dolcini con i ministranti, seguiti dai pellegrini con il Corpo musicale olgiatese. La cerimonia si snoderà lungo via Prina, via Zucchi, via Mantegazza, piazza Carducci, piazza Roma, via Vittorio Emanuele, via Lecco, via S. Gerardo. Nei pressi del Duomo, si inseriranno nel corteo l’arcivescovo di Milano, monsignor Delpini, e don Massimo Gaio, parroco di S. Gerardo al Corpo. La processione arriverà per le ore 10 alla chiesa di San Gerardo dove sarà celebrata la messa, accompagnata dai canti della corale parrocchiale di Olgiate Comasco diretta da Roberto Colombo.