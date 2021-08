Auto in fiamme a Vertemate con Minoprio: due squadre di pompieri per spegnere il rogo.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire intorno a mezzanotte e mezza nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021. In via del Rì infatti c'era un'auto che stava andando a fuoco. Sul posto si sono precipitate due squadre dai distaccamenti di Cantù e Lomazzo che si sono messi subito al lavoro per domare l'incendio del veicolo in sosta. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell'accaduto e l'origine del rogo. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.