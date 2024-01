Auto ribaltata a Lambrugo: intervengono i Vigili del fuoco

Auto ribaltata: intervengono i Vigili del fuoco. E' successo a Lambrugo oggi, venerdì 5 gennaio 2024.

Sul posto una squadra

Un intervento di soccorso tecnico urgente per un'auto ribaltata è stato effettuato in via XXV aprile a Lambrugo oggi, venerdì. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Erba con il 118.

Una persona è rimasta coinvolta nell'incidente ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti: non sarebbe in pericolo di vita.