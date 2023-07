Auto ribaltata, paura a Uggiate Trevano

Auto ribaltata questa mattina, lunedì 3 luglio, a Uggiate Trevano: un ferito lieve.

Auto ribaltata a Uggiate Trevano

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto intorno alle 8.45 in via Romazzana, in territorio di Uggiate Trevano. Ferito, lievemente, un uomo di 57 anni. La dinamica è al vaglio della Polizia locale, intervenuta immediatamente per regolare il traffico veicolare e per i rilievi di rito. Sul posto anche la Cri di Uggiate Trevano con un'ambulanza e l'automedica. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso.