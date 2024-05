Aveva legato e abbandonato due cani: identificato e denunciato il padrone

Sole, legate a un albero, abbandonate nel bosco sotto una gelida pioggia di fine febbraio. Erano state lasciate così due cani femmina lo scorso fine febbraio dal loro padrone. Un gesto crudele e vigliacco che però ora è stato punito: il proprietario è stato finalmente identificato e denunciato.

Cosa è successo

L’episodio da cui nasce tutto si era verificato il 24 febbraio 2024, un sabato sera di pioggia in quel di Capiago Intimiano dove, precisamente in località Campaccio, erano state trovate due cani femmina. Come accennato, erano state legate a un albero e lasciate sole a chiedere incessantemente aiuto abbaiando nella notte. Fortunatamente erano poi state ritrovate da un passante che vedendole aveva provato ad avvicinarsi per portare loro aiuto, senza però riuscirvi.

Infatti, i cani erano in grande stato di agitazione: una è stata trovata con la bava alla bocca ed entrambe non si lasciavano avvicinare. Sempre una delle due era riuscita anche a liberarsi dal collare, ma non aveva abbandonato a sua volta la compagna.

L'intervento di Ats Insubria

Dopo l’avvistamento e i primi tentativi di approccio la necessaria chiamata al 112 e il successivo intervento di recupero dell’accalappiacani di Ats Insubria. In quella circostanza era intervenuto Marco Marelli, il presidente di Enpa Como. Così, una volta fatti calmare, i cani sono stati recuperati, portati in un canile di Como dove si sono presi cura di loro. Lì la scoperta: uno dei due cani aveva il microchip e quindi sarebbe stato possibile risalire al proprietario, nonché all’autore di un gesto tanto crudele.

L'avvio delle indagini

"Siamo subito partiti con le indagini - ha spiegato il sindaco Emanuele Cappelletti - Abbiamo scaricato le immagini di videosorveglianza delle telecamere posizionate in zona e abbiamo analizzato le immagini. Poi uno dei due cani aveva il microchip, così siamo riusciti a individuare l’autore dell’abbandono".

Si tratta di un uomo sulla 30ina residente proprio a Capiago Intimiano che avrebbe anche ammesso il fatto, ma solamente una volta messo con le spalle al muro. L’operazione di identificazione è stata portata avanti dalla Polizia locale di Cantù. Ma le Forze dell’ordine non si sono fermate, naturalmente, solo all’identificazione del proprietario che ha deciso di abbandonare i suoi due cani, ma ha proceduto anche con la relativa denuncia e dal Comune di Capiago Intimiano, firmata dunque dal sindaco Cappelletti, è arrivata anche l’ordinanza di divieto di detenzione di qualsiasi animale domestico.

Un lieto fine, dunque, per le due cagnolone che, in maniera alquanto brusca e del tutto evitabile, si sono liberate di un padrone irresponsabile. Per quest’ultimo, invece, una denuncia a carico e, fortunatamente, il divieto di possedere altri cani.