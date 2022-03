Baby gang, due arresti e 170 identificati: per Molteni (Lega) "Ottima risposta dello Stato"

Lotta alle baby gang

Molteni intervene dopo l'operazione di sabato notte

“Ottima, immediata, incisiva e capillare la risposta dello Stato, delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine contro la baby gang che nell’ultima settimana ha alimentato allarme sociale e criminalità sul territorio canturino, comasco e tra i cittadini".

Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni ringrazia le forze dell'ordine

Il parlamentare della Lega commenta l'operazione congiunta di Questura di Como, comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Comando Polizia Locale di Cantù. Operazione condotta sul territorio del Canturino nella lotta alle baby gang e che ha portato all'arresto di due minorenni per rapina e all'identificazione di 170 persone.

"Grazie all’ importante e intensa attività di controlli straordinari delle forze di polizia, di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale si è provveduto nel fine settimana a operare 170 identificazioni, fermi e 2 arresti per rapina. Ringrazio il Prefetto di Como e tutte le forze di sicurezza nazionali e locali intervenute per le operazioni di controllo del territorio, di prevenzione, di contrasto alle violenze e agli episodi di criminalità che si sono verificati in questi giorni. Una risposta significativa e determinante di presidio del territorio che ha riaffermato con forza il perimetro della presenza dello Stato e la necessità di garantire i valori della sicurezza e della legalità. Ora non si deve assolutamente abbassare la guardia, ma continuare con convinzione e fermezza a procedere con ulteriori controlli e fermi degli autori delle violenze, pestaggi e rapine", ha detto il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni.