Bagnino soccorre e salva un bimbo in piscina

Bagnino prontissimo a intervenire oggi nella piscina del centro sportivo La Pinetina ad Appiano Gentile.

Bagnino salva un bimbo di 8 anni

Momenti di apprensione nella tarda mattinata odierna. Un bimbo di 8 anni si è tuffato e non è riemerso. È stato soccorso dai bagnini Gioele e Luca. Gioele ha messo in atto le manovre di rianimazione imparate nel corso per bagnino ed è riuscito a far riprendere conoscenza al piccolo.

Soccorritori mobilitati anche con l’elisoccorso

Sul posto l’ambulanza e anche l’elisoccorso. Il medico soccorritore ha fatto i complimenti al bagnino per la sua competenza e preparazione nel prestare soccorso al bimbo. Fortunatamente il piccolo si è ripreso e non ha riportato conseguenze.