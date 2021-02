Benemerenze civiche di Cantù: premiati l’ANC, Il Famoso Coro e gli operatori del Sant’Antonio Abate

Benemerenze civiche di Cantù: in occasione di Sant’Apollonia il Comune consegna le onorificenze. La cerimonia quest’anno dovrà svolgersi però senza pubblico ma in diretta streaming per via delle restrizioni necessarie a contenere il contagio da Covid-19.

Benemerenze civiche di Cantù

Il pomeriggio di celebrazioni è stato aperto con l’introduzione musicale a cura del Maestro di violino Giorgio Molteni della Nuova Scuola di Musica di Cantù. A seguire ha portato il suo saluto il sindaco di Cantù Alice Galbiati.

E’ stata conferita la cittadinanza benemerita all’ANC – Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Cantù, all’Associazione Culturale “Il famoso coro” e agli operatori dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù- Asst Lariana.

A seguire è stata conferita la cittadinanza onoraria ad Antonello Riva. C’è stato poi un encomio solenne alla memoria dei morti sul lavoro causa Covid-19 rappresentati simbolicamente dal Dott. Fernando Marcantonio, storico farmacista mancato nei mesi scorsi. Infine è stata consegnata una Menzione speciale alla memoria di Carlo Ricci, già Presidente del circolo fotografico La Pesa e sua colonna portante.