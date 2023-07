Erano state rinvenute dai Carabinieri in un blitz antispaccio sul territorio di Bregnano, otto biciclette rubate dagli spacciatori per muoversi agevolmente nei boschi. Dopo il sequestro i Carabinieri si erano adoperati per trovare i proprietari delle bici e riconsegnargliele. Dopo che tre di loro le hanno riavute indietro, nei giorni scorsi è stato il turno di un ragazzi di 15 anni.

Bici da 4mila euro rubata dagli spacciatori: i Carabinieri la restituiscono al proprietario 15enne

Era successo il 12 giugno: i Carabinieri di Cermenate, perlustrando una vasta zona boschiva compresa nel comune di Bregnano – Fraz. Puginate, avevano geolocalizzato e smantellando due bivacchi. Nel corso dell’attività venivano identificati quattro consumatori e, in una zona particolarmente impervia, nei pressi dei bivacchi venivano rinvenute 8 biciclette, tra cui cinque MTB, una bicicletta da corsa e una e-bike, del valore stimato di circa 5mila euro.

L'ultima restituzione riguarda una Mountain Bike marca "Cannondale" dal valore di 4mila euro che è stata riconsegnata al legittimo proprietario, un ragazzino di 15 anni.

Foto in copertina: immagine di repertorio.