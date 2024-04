Bici e corsa che passione: il duathlon arriva in città, iscrizioni aperte

Iscrizioni aperte alla gara di duathlon di Appiano Gentile. L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo Sport ed è realizzata in collaborazione con l’associazione "Zerotriuno". L’appuntamento, da segnare in agenda, andrà in scena domenica 28 aprile con partenza, alle 10, da piazza Libertà. L’arrivo, invece, è previsto nella splendida cornice offerta dal parco di Villa Rosnati.

Duathlon, a tutto sport

La gara vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la Lombardia, ma gli organizzatori non hanno comunque voluto escludere i talentuosi appianesi. Tutti gli appassionati locali, infatti, sono invitati a partecipare e a sostenere i concittadini atleti. La prima frazione di corsa si svolgerà nel centro della città con tre giri e mezzo da 1,35 chilometri. La seconda frazione di ciclismo partirà da via San Vitale e si svilupperà fino alla Pinetina, da percorrere due volte per un totale di 20 chilometri. L’ultima frazione di corsa partirà sempre da via San Vitale, da percorre due volte (totale 2,5 chilometri). Per avere maggiori informazioni e iscriversi all’evento è possibile visitare il sito https://duathlon-sprint-appiano-gentile.zerotriuno.it dove, tra le altre cose, sarà possibile reperire molti dettagli su questo tipo di competizione