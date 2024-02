Bike sharing, Appiano Gentile sogna "green"

Biciclette da condividere per andare alla scoperta del territorio di Appiano Gentile e spostarsi in centro città.

Bike sharing, il progetto del Comune

L’Amministrazione ci crede e, grazie all’impegno di Davide Belluschi, assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Comunicazione, prosegue spedito l’iter per la predisposizione di un progetto ad hoc. Nell’iniziativa sono state coinvolte due grandi realtà imprenditoriali appianesi, la "Saati" e la "Dedar", tramite un questionario pensato per saggiare quanto la predisposizione di un sistema di bike sharing, come esiste da anni nelle grandi città, possa essere appetibile. Due le anime che l’assessore ha preso in considerazione, sulle quali sviluppare il tutto: una produttiva e una dall’indole turistica. Se l’iniziativa dovesse quindi diventare concreta, due punti di bike sharing verrebbero realizzati in prossimità dei siti produttivi e uno, ovviamente, in piazza Libertà. Il salotto buono appianese diventerebbe così lo snodo principale dal quale partire alla volta di piacevoli pedalate.

L'assessore ci crede

"Abbiamo notato che durante la pausa pranzo molti dipendenti si spostano verso il centro: in futuro potranno farlo in bicicletta - aveva spiegato Belluschi all’atto di presentazione del progetto - Si potrà usare per andare a pranzo o perché no, farsi un giretto nel verde del Parco Pineta". Ed è proprio l’ampio polmone verde che separa la città da Tradate a essere la chiave di volta da sfruttare. Se nei giorni infrasettimanali il sistema di bike sharing sarebbe utile, in modo particolare, ai lavoratori, il sabato e la domenica spalancherebbe le porte a un turismo di prossimità. Una delle idee in campo, difatti, è proprio quella di dotare le biciclette anche di una mappa dei sentieri. L’assessore ha già preso contatti con alcune società specializzate. "Rimango fiducioso: iniziative di questo tipo sono state collaudate e hanno avuto successo nei grandi centri, ma non significa che non possano funzionare anche ad Appiano Gentile. La prossima settimana avremo una riunione per stabilire i dettagli e capire meglio anche le tempistiche".