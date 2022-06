L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA nei prossimi giorni avanzerà richiesta di affidamento della pitbull che nei giorni scorsi ha morsicato una bambina a Cantù procurandole gravi ferite al viso.

Bimba attaccata da un pitbull: Aidaa farà richiesta di affidamento del cane

L'episodio dello scorso giovedì ha destato molto scalpore e il rischio per l'animale è alto. In una nota stampa l'associazione animalista scrive: "Mentre ci auguriamo che quella bambina guarisca presto dalle ferite inferte dal cane e che possa riprendere la sua vita normale, non possiamo non prendere atto del fatto che la piccola è stata morsicata dalla mamma pitbull in quanto la piccola umana aveva toccato i cuccioli e la cagna non ha fatto altro che difenderli come farebbe qualsiasi mamma di fronte al rischio del pericolo per i propri figli".

L'associazione sottolinea: "Per questo motivo e anche viste le condizioni generali in cui sono tenuti sia la pitbull che i cuccioli, che il maschio di pitbull chiederemo che tutti vengano riassegnati dopo il periodo di rieducazione, noi ci offriamo per trovare la soluzione che possa salvare le vite alla mamma pit ed ai suoi cuccioli in condizioni meno critiche rispetto a come erano tenuti in questo contesto per questo ci stiamo attivando con le autorità per trovare la migliore soluzione per il cane e i cuccioli".

