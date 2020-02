Oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, un bambino è nato in ambulanza a Cantù.

Bimbo nasce in ambulanza a Cantù

Un parto in ambulanza, senza il tempo di arrivare in ospedale. Aveva decisamente fretta di nascere il piccolo che questa mattina alle 7.59 è venuto alla luce in via Papa Giovanni XXIII, mentre i sanitari stavano trasportando la mamma all’ospedale. Mamma e bambino sono successivamente stati accompagnati all’ospedale Sant’Anna per tutti gli accertamenti di rito.

