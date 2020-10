All’ospedale di Cantù è stato chiuso il reparto di Pediatria mentre resta aperto il Pronto Soccorso pediatrico.

Bimbo positivo, chiusa la pediatria all’ospedale di Cantù

“La chiusura – come spiega l’Asst lariana in una nota – si è resa necessaria per consentire la bonifica dell’area a seguito del riscontro di una positività di un piccolo paziente”. Il personale entrato in contatto verrà sottoposto a tampone nei prossimi giorni. I pazienti che necessitassero di essere ricoverati saranno trasferiti all’ospedale Sant’Anna.

