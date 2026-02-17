Bizzarone piange Davide Croci, mercoledì il funerale

Il giovane di 28 anni è morto in seguito a un incidente stradale: era alla guida della sua moto.

Domenica 15 febbraio il violento impatto non ha lasciato scampo a Davide Croci. La comunità si riunirà mercoledì 18 febbraio, in chiesa a Bizzarone, per l’ultimo saluto al 28enne.

Addio a Davide Croci

La giovane vita di Davide Croci si è spenta troppo presto. Per il 28enne di Bizzarone, l‘incidente stradale in cui è rimasto coinvolto domenica è stato fatale. Era in sella alla sua moto, quando a Colverde, sulla strada provinciale 17 all’altezza del benzinaio di Parè, è avvenuto lo scontro con un’auto. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo, non c’è stato niente da fare.

L’ultimo saluto

Domani, mercoledì 18 febbraio, l’ultimo saluto a Davide in chiesa parrocchiale a Bizzarone. Alle 10.30 il funerale, preceduto dal santo rosario alle 10.