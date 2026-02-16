Scontro auto-moto: il 28enne non ce l’ha fatta

E’ deceduto il motociclista di 28 anni rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un’auto avvenuto ieri, domenica 15 febbraio, a Colverde.

Scontro mortale tra auto e moto, il 28enne di Bizzarone non ce l’ha fatta

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, ma per Davide Croci non c’è stato nulla da fare. Lo scontro sulla strada provinciale 17, a Colverde, all’altezza del benzinaio, si è rivelato fatale per il 28enne di Bizzarone. Il motociclista, dopo l’impatto, è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Purtroppo, però, è deceduto. L’intera comunità bizzaronese e il sindaco Guido Bertocchi sono sotto shock, frastornati e addolorati per la scomparsa del giovane compaesano. Un ragazzo molto conosciuto in paese, per qualche anno è stato anche volontario alla Sagra della Madonna dell’Assunta.

I soccorsi

Intorno alle 18 di ieri, domenica 15 febbraio, un’ambulanza della Croce rossa di San Fermo si è precipitata sul posto dell’incidente, insieme a due auto mediche, per prestare i soccorsi sanitari al 28enne dopo il violento impatto. Era stato soccorso e trasportato al nosocomio in codice rosso. sul posto le Forze dell’ordine.