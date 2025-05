Blitz anti droga nei boschi: sequestrate eroina e cocaina

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di venerdì, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti un marocchino di 31 anni, irregolare sul territorio, senza fissa dimora e con precedenti sia penali che di polizia specifici, destinatario di espulsione dallo stato italiano.

Il blitz

La Squadra Mobile di Como, nel corso dei servizi volti al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia, nel pomeriggio di ieri ha organizzato un servizio antidroga concentrando l’attenzione sull’area di Appiano Gentile.

Gli agenti hanno così individuato e poi circoscritto una determinata zona boschiva che aveva attirato l’attenzione per il frequente via-vai di persone ed auto che si alternavano con velocità all’imbocco di un sentiero.

Poco dopo è scattato il blitz: i poliziotti penetrando nell’area boschiva hanno immediatamente individuato tra la vegetazione il 31enne marocchino che non ha avuto il tempo di rendersi conto dell’arrivo degli agenti, venendo così fermato e controllato.

Il sequestro

Da una prima ispezione l’uomo era in possesso di uno zaino nero contenente droga e denaro nonché tutto il materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura della droga.

Una volta in Questura, le verifiche hanno permesso far emergere i suoi precedenti penali e di polizia per reati inerenti la sua attività di spaccio di stupefacenti, reati contro il patrimonio e un decreto di espulsione notificatogli a luglio del 2024, mai ottemperato.

E’ stato inoltre quantificato il sequestro della droga in quasi 50 grammi, tra eroina e cocaina, nello zaino aveva anche 125 euro di denaro contante, ritenuto il provento dell’attività illecita e un bilancino elettronico.

Per tali circostanze, il marocchino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti e, avvertito il pm di turno dell’arresto, il magistrato ha disposto la reclusione nella Casa Circondariale di Como.