Ieri, lunedì 10 ottobre 2022, a Lambrugo le Forze dell'ordine hanno attuato un'operazione di controllo su larga scala per contrastare lo spaccio nella zona: un blitz antidroga che ha portato a dei risultati attesi, come lo smantellamento di un bivacco, ma anche ad altri inattesi, come il salvataggio di due cani.

Blitz antidroga a Lambrugo: i Carabinieri salvano due cuccioli legati ad un bivacco

Un intervento in massa quello di ieri dei militari del Nor al Comando del Tenente Diego Bonavera e dei militari della Stazione di Lurago d'Erba al Comando del Lgt. Mastroianni. Un intero giorno dedicato al controllo e al contrasto dell'attività di spaccio nell'erbese, in particolare a Lambrugo, dove le Forze dell'ordine hanno effettuato diversi posti di blocco per le strade e perlustrato i boschi della zona.

Proprio in questa seconda operazione i militari hanno individuato più bivacchi adibiti all'attività di spaccio, punti di riferimento fondamentali per i malviventi. Ma legati ad uno di questi c'erano anche due cani. Gli animali, ancora cuccioli, sono stati salvati dai Carabinieri, i luogotenente Solazzo e Cecchini. I cuccioli sono stati portati al Comando e ora si cercherà per loro una sistemazione.

Le foto dei cuccioli salvati