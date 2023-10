Blitz antispaccio nei boschi di Bregnano: denunciato spacciatore 23enne

Continuano i controlli a tappeto sul territorio da parte dei Carabinieri: in particolare nei giorni scorsi i militari della stazione di Cermenate, insieme ai Cacciatori "Calabria" hanno attuato un blitz antispaccio all'interno dei boschi di Bregnano, nella frazione di Puginate ormai nota per il traffico di stupefacenti. Durante il controllo i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un 23enne di origini straniere, senza fissa dimora, irregolare e pregiudicato.

Il blitz

Il 23enne è stato sorpreso dai militari nei pressi di un “Bivacco della droga”, dove veniva fermato, identificato e perquisito, trovandolo in possesso di 2 telefoni cellulari, 0,83 grammi di cocaina, 1 coltello e del denaro contante. Nel “Bivacco dela droga”, geolocalizzato e smantellato, veniva rinvenuto del materiale per il confezionamento ed il taglio della droga ed una bicicletta MTB marca “Rockrider” del valore di circa 500 euro, sottoposta a sequestro per verificare se si tratta di provento di furto.

La campagna di lotta allo spaccio nei boschi proseguirà con la medesima intensità, al fine di arrestare gli spacciatori, sequestrare lo stupefacente e tutti i beni provento di spaccio e restituire alla popolazione le vaste aree verdi protette.