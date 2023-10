Quando si accende il riscaldamento? A Como ci sono due zone e c'è chi può già farlo

Nel giro di un paio di giorni le temperature si sono abbassate drasticamente: da un ottobre fin troppo caldo siamo stati catapultati in un autunno di nome e di fatto, tanto che qualcuno ha già iniziato a chiedersi, "ma quando si può accendere il riscaldamento?". Premettendo che quando si può non accendere è sempre meglio (economicamente e a livello ambientale), ecco le date in cui si possono accendere i caloriferi.

A Como due zone con date differenti

La particolarità della provincia di Como è che è suddivisa in due diverse zone: l'Alto lago e tutto il resto. Infatti, mentre la regione dell'Alto lago rientra nella Zona F, ovvero la zona dedicata ai Comuni che durante l'anno vivono temperature più basse, tutto il resto della provincia è catalogato nella zona E.

Vediamo quali sono con le relative date di accensione e spegnimento dei caloriferi (che tornano quelle dello scorso anno):

Zona F : all'interno della Zona F rientrano i Comuni più freddi. Qui gli impianti di riscaldamento centralizzati possono essere accesi (e spenti) senza alcuna limitazione .

Zona E: rientrano alcuni Comuni di Lombardia e Piemonte, dell'Emilia-Romagna e tutte le città con Gradi Giorno compresi tra 2.101 e 3.000. Include tra le principali: Alessandria, Aosta, Bergamo, Brescia, Como, Bolzano, Modena, Parma, Padova, Reggio Emilia, Rimini, Trieste, Gorizia, Piacenza, Ravenna, Venezia, Udine, Verona, Perugia, Rieti, Frosinone, Campobasso, L'Aquila e Potenza. Questi Comuni non sono freddi come i precedenti, ma comunque le temperature tendono a essere molto basse. Proprio per questo motivo, la Legge prevede la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti centralizzati dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata giornaliera massima di 14 ore.

Le altre zone non comprese sotto la provincia di Como:

Zona D: include province con Gradi Giorno tra 1.401 e 2.100 per le quali è prevista la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti dall'1 novembre al 15 aprile di ogni anno per una durata giornaliera massima di 12 ore . Nella Zona D rientrano, tra le principali, le province di: Roma, Ancona, Genova e Firenze, Pescara, La Spezia, Livorno, Grosseto, Lucca, Macerata, Pisa, Pesaro, Viterbo, Avellino, Siena, Chieti, Foggia, Matera, Teramo e Vibo Valentia.

Zona B : fascia climatica dal clima piuttosto caldo ed include le province con Gradi Giorno tra 600 e 900. I termosifoni qui possono essere accesi dall'1 dicembre al 31 marzo per un totale di 8 ore al giorno . All'interno della zona B rientrano, tra le altre, le province di: Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria, Agrigento Messina, e Catania.

I criteri della divisione

Per suddividere le zone climatiche sono stati presi in considerazione i cosiddetti "Gradi/giorno", e infatti più quel valore è alto e più troviamo il Comune in una zona "fredda".

Ma cosa sono? In pratica, è un indice climatico significativo, perché più è alto e più ci sono stati giorni in cui la temperatura esterna è andata sotto i 20 gradi, considerati convenzionalmente come "temperatura ambiente" al chiuso.

La zona comasca prende in considerazione anche la provincia di Lecco:

CO F 3592 1070 Morterone CO F 3590 1071 Cavargna CO F 3552 1044 Val Rezzo CO F 3490 1000 Premana CO F 3482 995 San Nazzaro Val Cavargna CO F 3362 910 Esino Lario CO F 3358 907 Lanzo d'Intelvi CO F 3330 890 Moggio CO F 3321 881 Pigra CO F 3305 870 Ponna CO F 3279 852 San Bartolomeo Val Cavargna CO F 3272 849 Cassina Valsassina CO F 3243 826 Veleso CO F 3237 822 Casasco d'Intelvi CO F 3211 804 Casargo CO F 3208 802 Zelbio CO F 3206 800 Caglio CO F 3206 800 Cusino CO F 3191 792 Cremeno CO F 3191 790 Pagnona CO F 3177 780 Crandola Valsassina CO F 3176 779 San Fedele Intelvi CO F 3170 775 Sormano CO F 3170 775 Sueglio CO F 3158 769 Barzio CO F 3152 762 Blessagno CO F 3140 754 Tremenico CO F 3135 750 Pellio Intelvi CO F 3126 744 Magreglio CO F 3108 731 Vendrogno CO F 3106 730 Margno CO F 3085 715 Brunate CO F 3069 704 Introzzo CO F 3034 679 Parlasco CO F 3028 675 Livo CO F 3022 671 Laino CO F 3017 667 Ramponio Verna CO F 3014 661 Ballabio CO F 3010 662 Garzeno CO E 2998 654 Rezzago CO E 2993 650 Castiglione d'Intelvi CO E 2993 650 Dosso del Liro CO E 2993 650 Peglio CO E 2980 641 Pasturo CO E 2964 630 Cerano d'Intelvi CO E 2960 727 Barni CO E 2960 727 Civenna CO E 2932 494 Valbrona CO E 2922 600 Schignano CO E 2903 587 Vestreno CO E 2902 586 Introbio CO E 2882 459 Castelmarte CO E 2880 571 Plesio CO E 2879 570 Germasino CO E 2879 570 Lasnigo CO E 2870 450 Proserpio CO E 2862 558 Colle Brianza CO E 2862 558 Primaluna CO E 2837 427 Asso CO E 2837 427 Caslino d'Erba CO E 2826 533 Faggeto Lario CO E 2811 522 Montemezzo CO E 2801 402 Canzo CO E 2801 515 Stazzona CO E 2790 507 Taceno CO E 2788 506 Dizzasco CO E 2775 383 Eupilio CO E 2762 445 Solbiate CO E 2755 483 Corrido CO E 2755 483 Cortenova CO E 2753 481 Carlazzo CO E 2753 368 Longone al Segrino CO E 2750 479 Montevecchia CO E 2730 423 Beregazzo con Figliaro CO E 2723 460 Tavernerio CO E 2719 415 Olgiate Comasco CO E 2719 457 Sirtori CO E 2718 414 Uggiate Trevano CO E 2709 408 Valmorea CO E 2705 405 Cagno CO E 2699 443 Grandola ed Uniti CO E 2695 398 Castelnuovo Bozzente CO E 2689 436 Bizzarone CO E 2689 394 Rodero CO E 2682 431 Binago CO E 2680 430 Trezzone CO E 2679 429 Albavilla CO E 2676 385 Drezzo CO E 2670 423 Albiolo CO E 2667 421 Capiago Intimiano CO E 2664 376 Faloppio CO E 2657 414 Montorfano CO E 2655 370 Gironico CO E 2655 370 Oltrona di San Mamette CO E 2655 412 Parè CO E 2653 411 Ello CO E 2649 366 Appiano Gentile CO E 2646 406 Monticello Brianza CO E 2640 402 Albese con Cassano CO E 2638 400 Cavallasca CO E 2637 357 Ronago CO E 2633 397 San Fermo della Battaglia CO E 2630 395 Perledo CO E 2627 350 Villa Guardia CO E 2623 390 Orsenigo CO E 2623 390 Viganò CO E 2615 342 Guanzate CO E 2615 384 Lipomo CO E 2613 383 Cremella CO E 2605 377 Bene Lario CO E 2604 334 Fino Mornasco CO E 2601 374 Perego CO E 2596 371 Alzate Brianza CO E 2596 371 Galbiate CO E 2596 371 Santa Maria Hoè CO E 2595 370 Barzanò CO E 2594 369 Cantù CO E 2587 322 Lurate Caccivio CO E 2584 320 Grandate CO E 2581 360 Casatenovo CO E 2580 317 Bulgarograsso CO E 2580 317 Cassina Rizzardi CO E 2578 358 Barzago CO E 2578 316 Veniano CO E 2575 356 Brenna CO E 2568 351 Lurago d'Erba CO E 2565 349 Cucciago CO E 2561 346 Inverigo CO E 2559 345 Vercana CO E 2555 342 Casnate con Bernate CO E 2555 342 Rovagnate CO E 2555 342 Vertemate con Minoprio CO E 2553 298 Bregnano CO E 2550 296 Lomazzo CO E 2547 294 Lurago Marinone CO E 2544 334 Cassago Brianza CO E 2541 290 Fenegrò CO E 2540 331 Montano Lucino CO E 2538 330 Castello di Brianza CO E 2537 329 Anzano del Parco CO E 2537 329 Figino Serenza CO E 2534 327 Luisago CO E 2533 326 Missaglia CO E 2528 323 Cremia CO E 2524 320 Erba CO E 2524 320 Monguzzo CO E 2522 276 Limido Comasco CO E 2521 318 Costa Masnaga CO E 2519 274 Locate Varesino CO E 2514 313 Cadorago CO E 2506 307 Pognana Lario CO E 2504 306 Nibionno CO E 2503 305 Bulciago CO E 2503 305 Ponte Lambro CO E 2501 304 Valgreghentino CO E 2496 300 Cesana Brianza CO E 2496 300 Nesso CO E 2494 299 Garbagnate Monastero CO E 2493 298 Dolzago CO E 2491 297 Cermenate CO E 2490 296 Senna Comasco CO E 2484 292 Arosio CO E 2484 292 Merate CO E 2484 292 Molteno CO E 2484 292 Rogeno CO E 2481 290 Cirimido CO E 2477 287 Olgiate Molgora CO E 2471 283 Calco CO E 2467 280 Claino con Osteno CO E 2467 280 Lambrugo CO E 2463 277 Novedrate CO E 2460 275 Porlezza CO E 2460 275 Suello CO E 2460 275 Valsolda CO E 2457 273 Campione d'Italia CO E 2457 273 Sirone CO E 2453 270 Bosisio Parini CO E 2453 270 Carugo CO E 2452 269 Civate CO E 2450 268 Oggiono CO E 2449 267 Carbonate CO E 2449 267 Cernusco Lombardone CO E 2447 266 Paderno d'Adda CO E 2446 265 Alserio CO E 2446 265 Annone di Brianza CO E 2446 265 Carimate CO E 2446 265 Robbiate CO E 2444 264 Pusiano CO E 2439 260 Merone CO E 2432 255 Lomagna CO E 2427 252 Mariano Comense CO E 2425 250 Verderio Superiore CO E 2423 249 Imbersago CO E 2423 249 Osnago CO E 2423 249 Verderio Inferiore CO E 2420 247 Moltrasio CO E 2416 244 Rovellasca CO E 2410 240 Rovello Porro CO E 2410 240 Turate CO E 2406 237 Cabiate CO E 2403 235 Ossuccio CO E 2402 234 Valmadrera CO E 2398 231 Malgrate CO E 2385 222 Airuno CO E 2383 214 Lecco CO E 2376 216 Domaso CO E 2375 215 Colonno CO E 2373 214 Mandello del Lario CO E 2373 214 Pescate CO E 2372 213 Sala Comacina CO E 2368 210 Argegno CO E 2368 210 Consiglio di Rumo CO E 2366 209 Lenno CO E 2365 208 Brivio CO E 2365 208 Oliveto Lario CO E 2362 206 Olginate CO E 2361 205 Garlate CO E 2359 204 Abbadia Lariana CO E 2358 203 Brienno CO E 2356 202 Lezzeno CO E 2355 201 Gera Lario CO E 2355 201 Gravedona CO E 2355 201 Sorico CO E 2284 247 Griante CO E 2271 231 Blevio CO E 2271 238 Dervio CO E 2262 225 Maslianico CO E 2262 225 Torno CO E 2259 229 Bellagio CO E 2253 225 Tremezzo CO E 2246 220 San Siro (46) CO E 2246 220 Sant'Abbondio CO E 2246 220 Varenna CO E 2243 218 Colico CO E 2239 215 Santa Maria Rezzonico CO E 2236 213 Pianello del Lario CO E 2233 204 Carate Urio CO E 2232 210 Dorio CO E 2230 202 Laglio CO E 2229 208 Dongo CO E 2228 201 Cernobbio CO E 2228 201 Como CO E 2226 206 Mezzegra CO E 2222 203 Menaggio CO E 2220 202 Bellano CO E 2220 202 Lierna CO E 2219 201 Mozzate CO E 2219 201 Musso

Le eccezioni

Si ricorderà che lo scorso anno i tempi erano stati modificati a seguito della crisi energetica "pompata" dalla guerra in Ucraina, e il decreto dell'allora ministro Roberto Cingolani aveva posticipato le date di accensione e anticipato quelle di spegnimento. Una situazione che potrebbe ripetersi anche oggi. Ma c'è anche chi va "al contrario". Visto il brusco calo termico, Verona ha anticipato la data di accensione dei termosifoni.

L'Italia divisa in zone climatiche

Quello che è importante conoscere è la divisione in zone dell'Italia. Sei fasce climaticamente differenti, a seconda delle quali cambiano le date di accensione e spegnimento dei caloriferi.