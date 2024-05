Bomba d'acqua ad Albavilla, il sindaco: "Situazione sotto controllo"

Una bomba d'acqua si è abbattuta giovedì 23 maggio 2024 ad Albavilla, in particolare creando disagi in via Ai Crotti (come vi avevamo spiegato). Ora la situazione sembra tornata alla normalità.

Bomba d'acqua ad Albavilla: un garage allagato

Il primo cittadino Giuliana Castelnuovo ha definito la situazione "sotto controllo". In via Ai Crotti hanno lavorato Vigili del fuoco e Protezione civile, coordinati dall'ufficio tecnico comunale. "Tutto è stato pulito e le macerie sono state tolte. Non ci sono stati feriti, ma solo un garage e alcuni giardini allagati", ha continuato il sindaco.