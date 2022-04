Bulgarograsso compie 72 anni e il sindaco scrive ai suoi concittadini

L'anniversario

Fabio Chindamo: "Ripensiamo al tempo trascorso, alla nostra storia locale recente".

Bulgarograsso taglia il traguardo delle 72 primavere e il sindaco Fabio Chindamo scrive ai suoi concittadini: "Ripensiamo al tempo trascorso, alla nostra storia locale recente".

Bulgarograsso, la lettera del sindaco

"Il 5 aprile rappresenta per il nostro Comune una data importante e che merita sempre di essere ricordata con orgoglio: settantadue anni fa veniva istituito il Comune di Bulgarograsso. Possiamo definirlo come il “Natale” della nostra Municipalità quello che si festeggia in questa data, un momento per ripensare al tempo trascorso, alla nostra storia locale recente: la storia di una comunità che nel tempo ha lavorato per darsi servizi, spazi per incontrarsi, creare relazioni e legami tra le generazioni. E’ il giorno per ripensare a coloro che hanno rappresentato questo paese, a partire dai Sindaci che mi hanno preceduto e che hanno cercato, ciascuno vivendo il proprio tempo, di portare benessere e di realizzare opere utili alla collettività. Una lunga tradizione di “buon governo” di cui tutti noi possiamo esserne orgogliosi, fatta di tanti appassionati cittadini che hanno dedicato il proprio tempo ed energie per ricoprire gli incarichi di Assessori e Consiglieri comunali del nostro paese. Un grazie a tutti coloro che si impegnano quotidianamente e magari “senza dare nell’occhio” affinché tutto funzioni al meglio: ai dipendenti comunali, ai volontari delle varie Associazioni di volontariato e anche a chi, semplicemente, si occupa di tenere pulito fuori dalla propria abitazione, come segno di attenzione verso lo spazio comune. L’occasione di scriverVi in questa circostanza vuole essere anche un augurio per il futuro che ci attende: la fine dello stato di emergenza per la pandemia sia per tutti il ritorno a vivere ancora di più insieme il nostro paese. Il tempo che ci attende deve caricarsi di un ritrovato ottimismo, pieno di energie e partecipazione. Una nuova primavera per Bulgarograsso.

Auguri, Bulgaro!"