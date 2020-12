Buone notizie da Ats Insubria: “I contagi si stanno riducendo in maniera esponenziale”

“I nuovi positivi, si stanno riducendo in maniera esponenziale rispetto alla partenza del contagio. Così come sono cresciuti rapidamente, ora decrescono”. Parole di Giuseppe Catanoso, Direttore Sanitario di Ats Insubria, oggi durante la settimanale conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione nell’area di Varese e Como.

Dopo il picco raggiunto nelle prime due settimane di novembre, il numero di nuovi casi è in rapida discesa. In crescita anche il numero delle persone che guariscono e risultano negative al successivo tampone.

I GRAFICI

“Attualmente Ats Insubria sta effettuando le attività in linea con quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale, tamponando i contatti sospetti, sintomatici, che vengono segnalati dai medici di base. Poi ci sono i contatti di caso, che possono scegliere se sottoporsi al tampone o attendere i 14 giorni di isolamento senza sintomi, e infine quei contatti che sviluppano i sintomi durante la quarantena. La discesa dei tamponi non deve preoccupare perchè nel momento in cui riusciamo a mettere in quarantena i casi positivi e i loro contatti riduciamo le persone che presentano sintomi”.