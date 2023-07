Dopo il rinvenimento del pomeriggio in pieno giorno a Como, dove a Camerlata è stato trovato il corpo di un uomo senza vita all'interno della propria auto, ieri sera, venerdì 21 luglio 2023, a Senna Comasco è stato trovato un altro cadavere.

Cadavere nei boschi di Senna Comasco: indagano i Carabinieri

L'allarme è scattato alle 21.30 quando i Carabinieri di Cantù hanno rinvenuto il cadavere di un uomo originario del Marocco di 33 anni, residente a Balerna presso un centro di soggiorno, all'interno dei boschi di Senna Comasco e nei pressi di una zona scoscesa.

Le Forze dell'ordine sono al lavoro per vagliare tutte le possibili cause del decesso dell'uomo. Insieme a loro presenti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù, chiamati per il recupero della salma.