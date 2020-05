Cade dalla bici: pochi minuti prima delle 13 di oggi, domenica 17 maggio, una donna di 40 anni è rimasta coinvolta in un incidente in via Leonardo da Vinci a Erba.

Cade dalla bici: 40enne finisce in ospedale

Non sono chiare le modalità dell’incidente, ma è certo che intorno alle 12.50 di oggi una 40enne è risultata ferita a seguito dalla caduta della sua bicicletta in via Da Vinci a Erba. All’inizio si è temuto per il peggio tanto che sono sopraggiunti in codice rosso sul posto un’ambulanza e un’automedica partita da Como. Le condizioni della donna sono state poi stabilizzate dai soccorritori, che l’hanno trasportata all’ospedale di Lecco, per fortuna non in gravi condizioni. La 40enne è stata sottoposta a ulteriori accertamenti dopo la brutta caduta e nel frattempo in via Da Vinci sono sopraggiunti anche i Carabinieri della Compagnia di Como per il sopralluogo di rito. Questa mattina, sempre a Erba, un ciclista era stato investito in viale Resegone.

