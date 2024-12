Cade dalla bici, 82enne elitrasportato al San Gerardo di Monza

Soccorsi allertati per un anziano 82enne caduto dalla propria bicicletta. E’ stato elitrasportato e soccorso in codice rosso.

Soccorso immediato per l’82enne

Intorno alle 10.50 di oggi, mercoledì 11 dicembre, un 82enne è caduto dalla bici mentre procedeva lungo via Varese, all’altezza del civico 22, in direzione di Appiano Gentile. L’uomo, un ciclista di Cesano Maderno, indossava il caschetto come protezione - stando a quanto è stato possibile ricostruire da un testimone - ed è caduto dopo un dosso. E’ stato immediatamente soccorso da alcuni residenti della zona allertati dalla donna alla guida dell’auto che transitava dietro di lui e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto un’auto medica, un’ambulanza del Sos di Appiano Gentile, i Carabinieri di Appiano Gentile e l’Elisoccorso in volo da Milano che lo ha trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.