Cade dalla bici nel bosco e si frattura le braccia

Giro in bici da dimenticare questa mattina per un 31enne che, cadendo, si è fratturato gli arti

Il giro in bici

L'intervento dei Vigili del fuoco è scattato questa mattina, giovedì, intorno alle 10.30 circa a Cucciago, in via Navedano.

Un uomo in bici è caduto all'interno del bosco procurandosi delle fratture agli arti superiori.

Recuperato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e da specialisti SAF della sede centrale di via Valleggio in collaborazione con l'auto infermieristica 118 di Cantù e l'ambulanza, l'uomo di 31 anni è stato trasportato in codice giallo ospedale Sant'Anna.