Cade dalla bici sulla strada che scende dall’Alpe del Vicerè: ferito 69enne.

L’allarme è stato lanciato questo pomeriggio, sabato 20 marzo 2021, intorno alle 16.15 da via Partigiana, la strada che scende dall’Alpe del Vicerè, nel territorio di Albavilla. Da quanto è stato possibile apprendere finora un uomo di 69 anni è caduto dalla propria bicicletta mentre percorreva il tratto in discesa con un gruppo di amici e sono stati chiamati i soccorsi con la massima urgenza.

Sul posto si sono precipitati il Lariosoccorso di Erba e un’automedica ma è stato anche allertato l’elisoccorso di Bergamo. Una volta in posto i soccorritori hanno prestato le prime cure all’uomo che è stato poi caricato sull’elisoccorso per il trasporto in ospedale in codice giallo, quindi in serie condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto presente anche la Polizia locale intercomunale Albavilla-Albese-Tavernerio.