Cade dalla bicicletta, muore tre giorni dopo l'incidente

Non ce l'ha fatta Eugenio Bernasconi dopo la caduta dalla sua bicicletta avvenuta tre giorni fa.

Lutto a Cassina Rizzardi

L'uomo 74 anni, nella giornata di mercoledì 15 novembre, intorno alle 13.30, era caduto dalla sua bicicletta nei pressi della rotatoria tra via Mazzini e via IV Novembre a Villa Guardia. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto che è stato trasportato all'ospedale di Varese con l'eliambulanza. Dopo tre giorni di lotta il suo cuore ha cessato di battere. Bernasconi risiedeva da qualche anno a Cassina Rizzardi ed amante dello sport. I funerali si terranno domani, martedì 21 novembre, a Como nella casa funeraria di via Lenticchia 18.