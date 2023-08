Come detto è stata una giornata intensa quella di ieri, domenica 28 agosto 2023, per i soccorsi comaschi: tra gli interventi di Canzo, di Sorico e di Tremezzina, c'è anche quello di Cucciago dove un ciclista è caduto rovinosamente all'interno del Pump Track riportando un forte trauma facciale.

Cade di faccia al Pump Track di Cucciago: ciclista in ospedale con l'elisoccorso

L'incidente si sarebbe verificato poco dopo le 18.30 di ieri quando all'interno del Pump Track di Cucciago, circuito chiuso adatto alle acrobazie con bici, skateboard e monopattini inaugurato qualche mese fa, un gruppo di ragazzi si stava allenando con qualche trick, finché uno di loro, un ragazzo di 28 anni, è caduto sbattendo il volto sull'asfalto.

Immediata la chiamata ai soccorsi che hanno inviato sul posto, in codice rosso, l'elisoccorso di Como, la Croce Rossa di Cantù e un'automedica. Insieme a loro anche i Vigili del fuoco di Cantù e i Carabinieri. Il ragazzo è stato caricato sull'elisoccorso e portato in ospedale, al Sant'Anna, in codice giallo.