Cade in moto a Carimate, muore centauro

Cade in motorino a Carimate, muore centauro.

Tragedia poco dopo le 20 a Carimate. Un motociclista di 34 anni che stava viaggiando lungo via della Stazione ha perso improvvisamente il controllo del mezzo per ragioni che sono ancora da chiarire.

L'impatto

Il centauro è così rovinosamente caduto a terra. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense insieme all'automedica. Le condizioni dell'uomo sono apparse immediatamente critiche. Per questo motivo si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Purtroppo però a nulla sono valsi i tentativi del personale medico di rianimare il trentaquattrenne, che si è spento prima ancora del trasporto in ospedale. Circa la dinamica del sinistro stanno lavorando i Carabinieri della Compagnia di Cantù.