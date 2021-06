Nella serata di ieri, domenica 13 giugno 2021, c'è stato un incidente mortale a Carimate.

Incidente mortale a Carimate: muore pizzaiolo, aveva 34 anni

A perdere la vita è stato Labib Ismail Mazoud Mohamed, giovane egiziano di soli 34 anni. Stava viaggiando lungo via della Stazione ha perso improvvisamente il controllo del suo motorino, per ragioni che sono ancora da chiarire. Il centauro è così rovinosamente caduto a terra. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense insieme all'automedica. Le condizioni dell'uomo sono apparse immediatamente critiche. Purtroppo per l'uomo, che era residente a Figino Serenza, non c'è stato nulla da fare.