Cadorago, da qualche giorno non rispondeva: anziana era deceduta in casa.

Cadorago, da qualche giorno non rispondeva: anziana era deceduta in casa

Ancora un episodio di solitudine svelato nel peggiore dei modi. Questa mattina, sabato 25 giugno 2022, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a supporto dei sanitari per l'apertura della porta centrale di un appartamento in via Mameli a Cadorago. Da qualche giorno infatti la signora che vi abitava, di cui ancora non si conoscono le generalità, non si faceva sentire e i vicini di casa non la vedevano.

Un'apprensione che ha spinto i familiari a chiamare i soccorsi. Purtroppo però quando questa mattina i pompieri e i sanitari sono entrati nell'appartamento per l'anziana non c'era già più nulla da fare: era deceduta in solitudine. Sul posto, per gli accertamenti del caso, la Polizia locale.