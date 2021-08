Caduta in moto: paura per due motociclisti.

Rovinosa caduta nella notte per due due motociclisti, che viaggiavano insieme in via Pietro da Figino a Figino Serenza. Poco dopo le 3, il conducente, un ragazzo di 32 anni, ha perso improvvisamente il controllo del motociclo. Il mezzo è così caduto a terra, trascinando con sé sia il conducente sia il passeggero, un giovane di 31 anni.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù, supportata dall'automedica. Le condizioni dei due giovani, che in un primo momento sono apparse gravi, si sono rivelate per fortuna meno serie di quanto temuto all'inizio. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza, uno in codice giallo e l'altro in codice verde. Sulla dinamica del sinistro hanno indagato i Carabinieri di Cantù, accertando che si è trattata di una caduta accidentale.