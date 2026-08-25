Caduta massi, riaperta la strada SS 583 Lariana dopo gli interventi dei tecnici

Valbrona, dopo gli interventi è stata riaperta la SS 583 Lariana, chiusa dalla mattinata a seguito di alcuni massi caduti.

Riaperta la strada

È stata riaperta al transito nel pomeriggio di martedì 25 agosto la SS 583 Lariana, al chilometro 40, nel territorio del Comune di Valbrona, temporaneamente chiusa questa mattina a seguito della caduta di alcuni massi dal versante sovrastante la strada. Nel corso della giornata i rocciatori incaricati della manutenzione, insieme ai cantonieri e al personale tecnico della Provincia di Como, hanno effettuato le verifiche sul versante e le prime operazioni di messa in sicurezza, consentendo la riapertura della strada.

Nuove operazioni di alleggerimento

Nella giornata di domani, mercoledì 26 agosto, sono previste ulteriori operazioni di alleggerimento del versante. Non è prevista la chiusura della strada, ma durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi soste prolungate e temporanee interruzioni della circolazione, necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.