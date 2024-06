Cagnolino finisce in una scarpata, recuperato dai Vigili del fuoco

L’animale recuperato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù è stato consegnato ai veterinari dell’Ats.

Vigili del fuoco eroi, cagnolino salvato

Nella mattina di ieri, domenica 23 giugno, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono stati attivati da una passante che ha notato un piccolo cane attraversare la strada provinciale Sp Novedratese, fortunatamente senza essere investito, per poi finire in una scarpata.

Tutto è bene quel che finisce bene: l'animale senza microchip è stato recuperato, ma in salute ed è stato consegnato ai veterinari di turno dell’Ats per poi essere portato in un canile sanitario.