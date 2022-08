Cala la notte e si beve: tre intossicazioni etiliche SIRENE DI NOTTE

Cala la notte e si beve in provincia di Como: tre intossicazioni etiliche caratterizzano la notte di soccorsi tra il 28 e il 29 agosto 2022.

Relativamente pochi gli interventi notturni dei soccorsi sanitari in provincia di Como la scorsa notte, solamente 7. Ma di questi sono le tre intossicazioni etiliche a balzare all'occhio. La prima segnalazione è arrivata poco prima delle 23 da Como, in via Milano, dove un uomo di 34 anni ha necessitato dell'intervento dell'ambulanza dopo aver alzato troppo il gomito. Ha alzato troppo il gomito anche un uomo di 44 anni ad Appiano Gentile, in questo caso sono stati allertati anche i Carabinieri di Cantù per un sopralluogo sul posto, in via San Martino. Infine, a notte inoltrata, a Binago un giovane diciottenne alle 2 è stato soccorso dopo una serata a base d'alcool con gli amici.