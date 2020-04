Giovedì 23 aprile è scomparso Angelo Dubini, amato presidente della Guanzatese. A portarlo via è stato il coronavirus.

Calcio in lutto: in tanti salutano l’amato presidente della Guanzatese

Una perdita grave per la famiglia, la società calcistica e per tutto il panorama del pallone dilettantistico comasco e lombardo. Sono stati in tanti a volerlo ricordare sulle pagine del Giornale di Olgiate. Tra questi c’è Salvatore Torre, direttore generale ed ex giocatore della Guanzatese: “Per me è come un padre, ero legatissimo a lui”.

(Nella foto Dubini, a sinistra, è insieme a Carlo Tavecchio, a cui era molto legato)

