Camp estivi tra Canturino e Marianese: le proposte per bambini e ragazzi

Divertimento e sicurezza, ancora più delle precedenti edizioni. Quest’anno i camp estivi organizzati da enti e associazioni per far trascorrere un’estate in compagnia ai ragazzi devo necessariamente fare attenzione alle norme restrittive che sono state imposte dal Governo a causa dell’emergenza epidemiologica Covid – 19.

Camp estivi tra Canturino e Marianese

Cantù – Il Città di Cantù quest’anno ha organizzato un camp estivo, che si articolerà su 11 settimane, dal 22 giugno e sino al 6 settembre. La location scelta è quello del centro sportivo di via Giovanni XXIII, dove sarà disponibile un doppio campo e degli spazi coperti che garantiranno il rispetto di tutte le normative Covid.

Cantù – Una consolidata realtà della comunità canturina che opera a sostegno dei ragazzi e che mette a disposizione i suoi servizi anche durante questi mesi estivi è il Centro Studi VivaMente. Nel rigoroso rispetto delle norme sanitarie, qui è ripartita la progettazione di attività per i ragazzi, scongiurando il rischio che il periodo estivo finisca per equivalere a mesi di vuoto e dando inoltre ai genitori la possibilità di dedicarsi serenamente al loro lavoro, lasciando i figli in ottime mani.

Cantù – Lunedì 15 è iniziato il centro estivo alla scuola dell’infanzia San Carlo di Fecchio. Per aprire il servizio la scuola ha provveduto a stilare un progetto, presentato ed approvato dal Comune di Cantù, dimostratosi anche in questa circostanza estremamente collaborativo.

Cantù – L’Amministrazione comunale di Cantù ha stanziato la somma di 156mila euro a sostegno delle famiglie canturine, con lo scopo di coprire l’aumento delle tariffe settimanali d’iscrizione ai Centri Estivi rispetto allo scorso anno. Tariffe necessariamente incrementate, quindi, ma senza ripercussioni sui cittadini che potranno, anche quest’anno, accedere ai Centri Estivi canturini alle medesime tariffe dello scorso anno: in capo al Comune la differenza. (QUI ALTRI DETTAGLI)

Senna Comasco – Il centro ippico La Fornace, come ogni anno, apre le porte del suo entusiasmante campo estivo. Le attività sono partite ufficialmente lunedì 15 giugno, per proseguire ininterrottamente fino al 31 luglio: da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18. Ivan Formenti, proprietario del centro, accoglie bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni.

Fino Mornasco – La Polisportiva Andratese lancia il Summer Camp tutto improntato sullo sport. Dal 15 giugno all’11 settembre i bambini dai 5 ai 14 anni che si iscriveranno proveranno a praticare non solo gli sport più classici, ovvero calcio, basket e pallavolo, ma anche tennis, ultimate frisbee, tiro con l’arco, badminton, atletica leggera, percorsi motori, bocce, golf e orienteering, quest’ultimo grazie all’organizzazione di gite locali.

Fino Mornasco – C’è sempre stato e non sarà l’epidemia a cancellarlo dai calendari dei bambini e dei ragazzi che frequentano la parrocchia di Fino Mornasco. È l’oratorio estivo della parrocchia di Santo Stefano, che ogni anno richiama a sé tanti giovani finesi da tutte le frazioni, e non mancherà di farlo nemmeno in questo tormentato 2020. Si svolgerà ogni settimana dal lunedì al venerdì nel lasso di tempo compreso tra il 29 giugno e il 24 luglio. Ogni giorno il Grest durerà dalle 14 alle 18.

Cucciago – Arriva anche il Basket Camp Blackcourth, il camp estivo dedicato al basket che i Cucciago Bulls organizzano puntualmente ogni anno. Da domenica 5 a sabato 11 luglio, a Madesimo, è stata prenotata un’intera struttura alberghiera per permettere a tutti i partecipanti di vivere quest’esperienza in totale sicurezza secondo le norme della Fip (Federazione Italana Pallacanestro) e del decreto ministeriale.

Cucciago – La Pol. Cucciago ‘80 del presidente Mario Pagani infatti ha annunciato che anche quest’estate organizzerà il suo Camp di basket al femminile a fine luglio. “Stiamo lavorando per preparare il nostro Camp estivo, sarà come sempre solo al femminile, per tutte le ragazze dai sei anni in su. Certo non potrà essere come gli altri anni, però ci si divertirà tanto lo stesso. Se come speriamo tutto continuerà al meglio, sarà per l’ultima settimana di luglio. A breve arriverà la locandina e tutte le informazioni necessarie”.

Mariano Comense – L’Asdk scuola di karate anche quest’anno partecipa al Campo estivo in Val Serina organizzato dal Shobukan Club di Gallarate del Maestro Giuseppe Beghetto. Il campus organizzato in collaborazione con il Karate Serina inizierà sabato 4 luglio ed andrà fino sabato 11 luglio 2020. Si terrà a Serina (provincia di Bergamo). Sono previsti allenamenti di karate con il maestro Beghetto e con Nadia Ferluga oltre tante altre attività con professionisti dello sport.

Mariano Comense – Sarà la scuola in via dei Vivai a ospitare, dal 6 al 31 luglio, l’attività prevista dall’Amministrazione, che ha trovato nell’istituto l’unico ad avere tutte le caratteristiche adatte per ospitare il progetto. In tutto saranno 48 i bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni ad avere la possibilità di prendervi parte: saranno divisi in otto gruppi, quattro con cinque bambini e un educatore per chi ha fino a 5 anni e altrettanti con sette ragazzi e un educatore per l’altra fascia d’età. Le attività, che comprendono giochi, laboratori creativi e sportivi, si svolgeranno dalle 8 alle 13. Le domande di iscrizione si effettuano portando all’ufficio servizi sociali martedì 23 o mercoledì 24 giugno il modulo scaricabile online. (QUI MODULISTICA E DETTAGLI)

Cabiate – Sì all’oratorio in collaborazione tra parrocchia e Comune. Sarà una versione inedita quella dell’oratorio estivo 2020, ma resteranno come punti fissi le attività che sono sempre state svolte, quindi giochi e animazione da parte dei ragazzi di 16 e 17 anni. Ad affiancare però gli animatori e a controllare che tutto si svolga in maniera sicura a livello sanitario dovranno esserci dei maggiorenni, dai 18 ai 59 anni, volontari che secondo le normative dovranno far in modo che i ragazzi possano vivere.

Arosio – Il Comune ha attivato la possibilità di inviare la propria richiesta di iscrizione scaricando e compilando il modulo presente sul sito ufficiale della città. Il termine ultimo è lunedì 22 giugno, alle ore 12. Allo stato attuale sono ancora disponibili alcuni dei 55 posti previsti inizialmente per bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni, dunque di scuole elementari e medie. Gli iscritti saranno divisi all’interno di «gruppi-bolla», di sette elementi con un educatore per chi ha fino a 10 anni, da dieci persone invece per i più grandi.