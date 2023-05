Questa mattina si è verificato un incidente in viale Madonna a Cantù.

Cantù: incidente in viale alla Madonna

Il sinistro si sarebbe verificato poco prima delle 8 di questa mattina, lunedì 15 maggio 2023, in viale Madonna, nei pressi della rotonda che collega la strada a via Alberto da Giussano. Ancora da definire la dinamica di quanto successo, ma la cosa certa è che qual tratto di strada non è nuovo a episodi simili. Solamente una settimana fa si verificava un altro incidente in quella zona con due giovanissimi rimasti feriti.

Dopo l'impatto di questa mattina sul posto si sono precipitati i soccorsi sanitari e i Vigili del fuoco.

Il luogo dell'incidente