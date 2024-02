Cantù piange Antonio Bossi, tra i fondatori della Protezione civile cittadina

Addio a uno dei fondatori della Protezione civile di Cantù, Antonio Bossi, di 82 anni.

Si è spento all'età di 82 anni Antonio Bossi, tra i padri fondatori della Protezione civile di Cantù che proprio quest'anno celebra i trent'anni di attività. Il canturino, una vita dedicata al sociale attraverso le ore di volontariato nel sodalizio ma anche in Croce rossa e come amministratore comunale, lascia l'amata moglie Adriana e i figli Matteo e Simone, oltre agli affezionatissimi nipoti.

A ricordarlo con grande affetto è stato l'attuale coordinatore della Protezione civile di Cantù, Luca Montorfano: "Ciao Antonio, e così sei volato via.... Con queste poche parole volevo ringraziarti per tutto ciò che sei stato in questi 30 anni. Una presenza fondamentale, un esempio di dedizione e perseveranza. Per me è stato un onore condividere con te quell'ufficio e ancora oggi non posso dimenticare quanto mi hai insegnato. Sei stato una grande persona e continuerai ad esserlo nei nostri ricordi ma soprattutto nei nostri cuori".