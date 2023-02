Canzo: con l'auto nel fiume Lambro. Feriti tre ragazzi SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio 2023 in provincia di Como: a Canzo si segnala un'uscita fuori strada di tre ragazzi. La vettura è finita nel fiume Lambro.

Canzo: con l'auto nel fiume Lambro. Feriti tre ragazzi

Ieri sera, giovedì 16 febbraio, intorno alle 22.30 è partita una richiesta di aiuto da Canzo, in via delle Grigna: tre ragazzi, di 20, 21 e 22 anni sono usciti dalla carreggiata in un punto della strada sprovvisto di guard rail, finendo così nel Lambro.

Si sono subito attivati per prestare soccorso ai tre giovani un'ambulanza dell'Sos di Canzo, una della Croce Rossa di Asso, un'auto medica e l'elisoccorso di Como. Oltre a loro presenti sul posto anche Carabinieri di Como e Vigili del fuoco.

Dei tra ragazzi due hanno subìto lievi ferite, mentre il terzo, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Lecco, presentava varie fratture. Tanto lavoro anche per i Vigili del fuoco che dopo aver recuperato i ragazzi hanno dovuto compiere la stessa operazione con l'automobile.

Il luogo dell'incidente