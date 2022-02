l'intervento

Sul posto il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco.

E' successo nella serata di ieri, sabato 12 febbraio.

Canzo, si perde sul Cornizzolo e chiede aiuto: soccorso escursionista

Un escursionista è stato soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 12 febbraio: si trovava lungo il sentiero che dal rifugio Sec scende a Gajum, dal Monte Cornizzolo verso Canzo, ma ha perso l’orientamento.

Si tratta di un punto abbastanza critico, dove già in passato ci sono stati interventi simili. Era buio e l’uomo non riusciva a ritrovare il percorso per scendere a valle, allora ha chiesto aiuto. L’allertamento al Soccorso alpino della XIX Delegazione, Stazione del Triangolo Lariano, è arrivato intorno alle 18:00. Sono partiti sei tecnici del Cnsas e sono intervenuti anche i Vigili del fuoco; le squadre hanno battuto la zona dall’alto e dal basso. Poco dopo l’uomo è stato ritrovato, era illeso ed è stato accompagnato a valle. L’intervento è terminato intorno alle 19:30.

In questo periodo, caratterizzato da belle giornate, è importante considerare che le temperature sono comunque invernali e che un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati possono essere di grande aiuto: una lampada frontale, per esempio, o una torcia elettrica possono essere molto utili per muoversi quando diventa buio, così come l’abbigliamento deve tenere conto dell’abbassamento della temperatura.