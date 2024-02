Due vetture coinvolte in un incidente sulla Strada provinciale 35 nel territorio del Comune di Carimate: una delle due prende fuoco, ferite due persone.

Carimate, incidente tra auto: una vettura prende fuoco, due feriti

Alle 7.45 di questa mattina, lunedì 19 febbraio 2024, si è verificato un incidente tra due auto lungo la Sp 35 nel territorio carimatese. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 45 anni e uno di 57.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Lomazzo che hanno portato in ospedale in codice verde per accertamenti i due uomini feriti. Presenti anche i Vigili del fuoco con due squadre che hanno provveduto a domare l'incendio scaturito da una delle due vetture coinvolte nell'impatto.