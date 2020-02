Carnevale Canturino: grande successo per la seconda sfilata FOTO

Carnevale Canturino di successo.

Una folla di 5.697 spettatori

A Cantù, domenica 16 febbraio, una fiumana di spettatori ha gremito le strade del centro storico per assistere alla seconda sfilata del Carnevale Canturino, dopo che già il primo appuntamento aveva richiamato moltissimi spettatori.

Un record invidiabile si è annunciato sin dai primissimi istanti dall’apertura dei cancelli. Ben 5.697 spettatori hanno espresso, con la propria presenza, un altissimo gradimento a questa tradizione, quasi centenaria, della cittadina brianzola, insieme ad ospiti d’eccezione e personalità dello sport, del jet set e della politica locale che, qua e là tra la folla, hanno fatto capolino.

Tantissimi bambini presenti

Ma i veri protagonisti della festa più pazza dell’anno sono stati, come di consueto, bambini e ragazzi, poiché il Carnevale è soprattutto per loro. E così, anche queste domenica una valanga di biglietti omaggio – 1932 per la precisione! – sono stati staccati a favore di bambini e ragazzi.

Chi sulle spalle di papà, chi mai soddisfatto, dopo aver esaurito lo scarno tesoretto che teneva nel sacchetto, raccattava da terra cumuli di coriandoli e stelle filanti da lanciare ai propri compagni, oppure ai figuranti che sfilavano chiassosi davanti ai loro occhi. Le mamme, loro private e personalissime make-up artists, li hanno truccati di tutto punto e fiondati nel costumino di scena, confezionato dalle mani amorevoli di nonne, sarte provette. Nessun bambino si è fatto attendere.

Puntuali all’ora concordata, hanno fatto ala chiassosa ai sette carri in concorso, scortati dai gruppi bandistici invitati al secondo corso di sfilata e guidati dall’immancabile Truciolo, maschera ufficiale della Città e del Carnevale di Cantù.