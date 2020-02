Carnevale di Cantù 2020: la prima sfilata dei carri FOTO

Ha preso il via oggi, domenica 2 febbraio, il Carnevale di Cantù 2020. Ad aprire le danze da piazza Volontari della Libertà è stata ovviamente la maschera canturina di Truciolo. A seguire nel circuito predisposto in città, i sette carri in gara.

Carnevale di Cantù 2020

Era in fermento questa domenica la città del mobile che da 94 anni ospita uno dei carnevali più belli del territorio. Al via la prima delle quattro sfilate che animeranno per tutto febbraio Cantù. Tantissimi i bambini e le famiglie che, cogliendo la bella giornata di sole, hanno deciso di recarsi in città alla scoperta dei sette carri di questa edizione.

Ecco quindi le strutture realizzate dalle associazioni che partecipano al carnevale canturino.

