“Caro Babbo Natale vorrei…” è la nuova iniziativa editoriale del Gruppo Netweek pensata in vista delle prossime festività. Un progetto che avrà, come sempre, al centro i lettori che attraverso un apposito canale on-line attivo fino a lunedì 21 dicembre potranno scrivere la loro letterina per Babbo Natale, esprimendo il desiderio che portano nel cuore. Le letterine saranno pubblicate sui nostri settimanali ma, cosa ancora più importante, per ogni letterina che verrà scritta e inviata, doneranno a Banco Alimentare un contributo per distribuire a persone bisognose 500 grammi di alimenti pari a 1 pasto (QUI TUTTI GLI ALTRI DETTAGLI).

“Caro Babbo Natale vorrei…” anche il sindaco di Albavilla aderisce alla nostra iniziativa benefica

Tanti i sindaci che hanno risposto presente. Tra loro c’è anche il primo cittadino di Albavilla, Giuliana Castelnuovo la cui lettera è stata pubblicata sabato 28 novembre sul Giornale di Erba.