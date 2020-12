“Caro Babbo Natale vorrei”: Valentino Rossi e la fidanzata Francesca scrivono un pensiero per Casa di Gabri

“Caro Babbo Natale vorrei”: Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello scrivono un pensiero per i bimbi della Casa di Gabri di Rodero.

“Caro Babbo Natale vorrei” – l’iniziativa promossa da Netweek, il nostro gruppo editoriale – sta incontrando sempre maggiori adesioni. Tantissimi lettori, infatti, stanno inviando le loro letterine a Babbo Natale perché i nostri settimanali si sono impegnati con il Banco Alimentare a donare un pasto a chi è in difficoltà per ognuna di esse.

Ed è questo lo spirito che ha convinto molti rappresentanti delle istituzioni e della politica, esponenti del mondo dello sport e associativo a fare da testimonial dell’iniziativa. Tra questi vi sono anche Valentino Rossi e la fidanzata, Francesca Sofia Novello, che nel loro scritto hanno affidato a Babbo Natale un pensiero speciale per i bambini della Casa di Gabri, a cui sono molto vicini.

Cari lettori, vi ricordiamo che il progetto dedicato al Natale dal Gruppo Netweek proseguirà fino al 19 dicembre. Tutti, grandi e piccini, possono scrivere e inviare una letterina a Babbo Natale per raccontare un sogno, un pensiero, un desiderio…

Le letterine più emozionanti verranno pubblicate sui settimanali, ma soprattutto non dimenticate che aderendo a questo progetto contribuirete a fare del bene, ad aiutare le persone più fragili e meno fortunate che purtroppo stanno aumentando con questa pandemia che ci colpisce tutti. Per ogni letterina che riceveremo, infatti, il Gruppo Netweek donerà a Banco Alimentare un contributo per distribuire 500 grammi di alimenti a chi è in difficoltà.