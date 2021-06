Case di riposo: le liste d'attesa nelle strutture olgiatesi

Le liste d’attesa nelle Case di riposo restano uno dei nodi da sciogliere per le famiglie in cerca di un ricovero per una persona cara.

Case di riposo, le liste d'attesa nell'Olgiatese

Analizzando i numeri, in particolare di alcune strutture sul territorio comasco, emergono situazioni che dimostrano il livello di aspettativa per ottenere un posto nelle Rsa. Su tutte, la «fotografia» mette in luce la coda d’attesa, relativa a persone non autosufficienti, alla Bellaria di Appiano Gentile: addirittura 549, con un incremento di 76 rispetto all’anno precedente. Il dato è il più alto tra quelli forniti dalle Residenze sanitarie assistenziali ad Ats Insubria: come puntualizza la stessa Agenzia per la tutela della salute, i numeri relativi a posti liberi non autosufficienti, posti liberi Alzheimer, lista attesa non autosufficienti, lista attesa Alzheimer, sono ricompresi nel quadro complessivo, suddiviso per i vari Comuni, delle disponibilità in funzione delle comunicazioni mensili di ciascuna Rsa.

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 26 giugno 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui