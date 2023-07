Casnate, in via Roma a una settimana dai lavori si riapre la voragine nell'asfalto.

Una falla nella rete fognaria sabato, 8 luglio 2023, aveva portato all'apertura di una piccola voragine nell'asfalto proprio in mezzo alla carreggiata di via Roma, di fronte alla sede della tessitura "Achille Pinto" a Casnate con Bernate. Nei giorni successivi Como Acqua, gestore del servizio idrico integrato, aveva quindi provveduto alla sistemazione del problema e al ripristino della strada.

Peccato che, a una settimana dall'intervento, la voragine si sia riaperta esattamente nello stesso punto per una profondità di circa 40 centimetri. Così sabato, 15 luglio 2023, i Volontari del Lario unitamente ai tecnici sono dovuti nuovamente intervenire in via Roma per mettere in sicurezza l'area.